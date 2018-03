Sicurezza Muggia, Marzi: «Controlli rafforzati, attivi i fondi per i sistemi di allarme»

«Mi sono attivata con le Forze dell'ordine per capire quale sia il monitoraggio che stanno facendo sul territorio. Ci siamo attivati per far avere ai cittadini sistemi di allarme attraverso finanziamenti regionali. Sono 89 le domande accolte e sono stati distribuiti 35000 euro per l'installazione di sistemi di allarme nelle abitazioni. Inoltre, come ente ci stiamo movimentando per ulteriori telecamere di sicurezza da inseire nel territorio». Controlli rafforzati e distribuzione di allarmi: è quello che emerge dalla dichiarazione del sindaco di Muggia Laura Marzi a Telequattro, che dopo il verificarsi dei numerosi furti sul territorio comunale, si è fatta parte attiva con il locale commissariato.

Il sindaco ha inoltre fatto un invito a tutti i cittadini: «Invito i cittadini a segnalare, non solo su Facebook ma anche alle forze dell'ordine, tutti i movimenti sospetti e non solo il fatto a reato avvenuto».