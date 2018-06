Barcolana e Siram, al via “Sustainable School” 250: gli studenti progetteranno la scuola a impatto 0

Parte l’iniziativa “Sustainable School” 250. Il progetto nasce dalla volontà di Siram, official sponsor di Barcolana50, di coinvolgere gli studenti con formazione tecnica per avvicinarli al mondo del lavoro e renderli ideatori, attraverso un laboratorio di formazione, progettazione e sperimentazione, della “scuola modello” a impatto 0. I progetti, realizzati dai ragazzi, dovranno presentare elementi innovativi e all'avanguardia da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, strutturale finalizzato ad un nuovo concept di edificio sostenibile e a basso impatto energetico.

Gli studenti provenienti da differenti corsi di studio potranno mettere in pratica le diverse e complementari competenze apprese durante il percorso scolastico, integrandole con le ore di formazione dedicate al progetto. L’obiettivo è quello di elaborare dei progetti attuali e concreti all’interno dell’ambiente scolastico, sempre più chiamato a rinnovarsi con nuove pratiche progettuali e seguendo le normative correnti, con massimo riguardo alla riqualificazione energetica e alla sostenibilità economica e ambientale degli edifici.

«La partnership tra Barcolana e Siram - ha dichiarato Paolo Maltese, Direttore UdB NE Siram - mette in moto energie positive, e va oltre al supporto all’evento: vuole essere un motore di sviluppo per la città, creando valore aggiunto e aiutando a sensibilizzare i ragazzi come futuri cittadini consapevoli e propositivi. Abbiamo iniziato a lavorare ad aprile, condividendo con Barcolana il tema del rispetto delle risorse ambientali e sviluppando un progetto di sensibilizzazione e formazione rivolto alle nuove generazioni, con la volontà di arrivare puntuali a settembre, quando Barcolana entrerà nel vivo». Siram è il partner innovativo di aziende del settore pubblico e privato che offre servizi di gestione energetica, acqua e rifiuti speciali.

Con Barcolana, Siram ha ideato un concorso scolastico che coinvolge oltre 250 ragazzi, attualmente del quarto e quinto anno dell’Istituto Tecnico Volta. Si tratta di 11 classi, cui il progetto è stato presentato in questi giorni: gli studenti dovranno lavorare dal 18 al 21 settembre prossimo sul progetto di “Scuola sostenibile”, supportati dai professionisti di Siram e dai loro insegnanti. I ragazzi dovranno applicare al meglio le misure incentivanti previste nel Conto Termico 2.0 (il decreto ministeriale che elenca una serie di misure tecniche che permettono di risparmiare energia e al contempo ottenere dei contributi) al loro edificio scolastico, realizzando dei concreti progetti volti a garantire alla scuola performance ed efficienza energetica.

Una commissione tecnica composta da Siram e dagli insegnanti valuterà i lavori delle 11 classi, mettendo in palio un bonus di 5.000 Euro per l’acquisto di materiali e strumenti dedicati alla classe, e sei progetti di “alternanza scuola lavoro in azienda” dedicati agli studenti più meritevoli delle classi vincitrici.

«Uno degli obiettivi di Siram - ha spiegato Paolo Maltese - è quello di avvicinare l’azienda alle scuole ad indirizzo tecnico per poter entrare in contatto con giovani talenti capaci e meritevoli».



Siram e Barcolana hanno lavorato assieme in questi mesi per costruire la partecipazione dell’azienda nella cinquantesima edizione dell’evento: «Siamo entusiasti di questa partnership - ha dichiarato il presidente della Società velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - perché il nostro evento sempre più connette le aziende che ci sostengono al territorio. Un’attivazione della sponsorizzazione come questa ci rende orgogliosi, perché il supporto si estende alle scuole e agli studenti che potranno avvicinarsi ad un’azienda importante per Trieste, e potranno esercitarsi su un progetto concreto, molto vicino al mondo del lavoro. Si tratta del primo tassello del Progetto Scuola della prossima edizione della Barcolana: ogni anno, grazie ai nostri partner, abbiamo la possibilità di garantire alle scuole sostegno economico, iniziative a vantaggio dei ragazzi e occasioni formative, e la cosa più bella per noi è vedere come la vela si trasforma in educazione per i giovani, valore ultimo dello sport».