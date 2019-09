Riscaldamento globale e scelte etiche, se ne parla alla Sissa con Luca Mercalli

Scelte etiche – L’investimento del futuro. E’ questo il tema scelto per l’evento che si terrà mercoledì 25 settembre a partire dalle ore 20.00 presso l’Aula Magna della Sissa – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati a Trieste.

Ospite principale della serata sarà il Presidente della Società Meteorologica Italiana, giornalista scientifico della RAI e della Stampa Luca Mercalli, che parlerà dell’importanza della tutela dell’ambiente e delle scelte etiche per la salvaguardia del nostro pianeta. L’evento promosso e realizzato dalla ZKB –Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia in collaborazione con il Gruppo Cassa Centrale e NEF, mira a sensibilizzare il pubblico su un tema, che coinvolge tutti noi. Il riscaldamento globale infatti sta provocando fenomeni meteorologici estremi, come alluvioni, siccità, ritiro dei ghiacciai e aumento dei livelli marini, che sono tutte problematiche che stanno seriamente minacciando il benessere dei nostri figli e nipoti. Ed è per questo che Mercalli ci invita a contribuire al benessere del nostro pianeta attraverso le piccole scelte quotidiane.

"Creare consapevolezza ambientale e sensibilizzare alla responsabilità individuale sono azioni fondamentali ed è per questo che abbiamo il piacere di invitare nella nostra meravigliosa città – Trieste, uno dei maggiori esperti del settore. Il perseguimento della crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera la banca, è uno dei punti cardine del nostro Statuto e del nostro agire quotidiano."- ha dichiarato Adriano Kovačič, presidente della ZKB. La partecipazione al convegno è aperta al pubblico ed è GRATUITA previa registrazione su eventbrite.

