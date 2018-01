Sfreccia con le skate in via Settefontane: multato dalla Polizia locale, risale sulla tavola e viene sanzionato di nuovo

La multa non è servita ad uno skater che zigzagava tra i veicoli, lungo via Settefontane: nel giro di pochi minuti, ne ha prese due. Già l'anno scorso la Polizia Locale ne ha sanzionati alcuni, con l'abitudine di lanciarsi lungo via Revoltella e poi via Settefontane con la tavola sotto ai piedi: il Codice della Strada infatti lo vieta poichè lo skateboard non è un veicolo e non può circolare sulla carreggiata ma nemmeno sui marciapiedi; per gli amanti «ci sono campi appositamente predisposti, in sicurezza e con maggior divertimento (giardino di Altura), sottolinea l'"Agente Gianna", la pagina Facebook ufficiale della Polizia locale - In mezzo al traffico lo skateboard è uno strumento pericoloso, sia per chi lo usa ma anche per chi accidentalmente se lo trova sulla propria traiettoria o – peggio ancora - viene colpito».

Martedì scorso, nel pomeriggio, una pattuglia del Nucleo Interventi Speciali ha intercettato un ragazzo di 17 anni che scendeva velocemente via Settefontane sullo skateboard: gli operatori l'hanno subito fermato e - data la minore età - sono stati raggiunti dalla madre alla quale veniva contestato il verbale e si ribadiva ad entrambi quanto fosse rischioso questo comportamento. Il ragazzo evidentemente non deve aver compreso l'importanza delle raccomandazioni perché, davanti alla pattuglia incredula ed alla madre con in mano il verbale appena consegnato, è risalito sulla tavola riprendendo la discesa. A questo punto gli agenti l'hanno raggiunto, fermato di nuovo e definitivamente, contestando (alla madre) una seconda violazione.