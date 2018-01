Morte del manager Riccardo Zorzin: smentita ufficiale della Princess Cruises

Si infittisce ulteriormente il caso della morte del manager triestino Riccardo Zorzin, ritrovato nelle acque della Croazia.

Da una prima ricostruzione sembrava infatti che il cinquantacinquenne fosse caduto in mare dalla nave sulla quale stava lavorando, mentre era ormeggiata nella marina di Ičiči vicino ad Abbazia.

Arriva invece la smentita ufficiale dalla Princess Cruises, come riportato dal Tgr Rai Fvg, che dichiara che Zorzin non stava lavorando in quel periodo e che non si trovava a bordo della loro nave.

Pare quindi che il manager si trovasse in Croazia per motivi personali, probabilmente con una sua imbarcazione.

L'autopsia ha confermato invece che la morte è stata causata da un edema cerebrale e polmonare.