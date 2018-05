Turismo, Mondiali di sci nordico del 2023 alla città slovena di Planica

I delegati dei Paesi riuniti in Grecia a Costa Navarino per il convegno annuale della Federazione Internazionale Sci hanno assegnato il 17 maggio i Campionati del Mondo di Sci Nordico 2023 a Planica, località della Slovenia al confine con Tarvisio.

Una notizia che PromoTurismoFVG ha accolto con soddisfazione, avendo sostenuto con forza su mandato della Regione e fin dall’inizio la candidatura della località slovena, in collaborazione e fornendo adeguato supporto al Comitato organizzatore e alla Federazione slovena sci.

L’evento mondiale avrà infatti una ricaduta molto positiva in termini di indotto turistico anche su Tarvisio, in quanto la località beneficerà dell’arrivo di spettatori e team sportivi da tutto il mondo: inevitabile infatti sarà il ricorso da parte di quest’ultimi alle strutture ricettive dell’ambito regionale caratterizzato dalla triplice frontiera. Inoltre è ipotizzabile che alcuni allenamenti si terranno proprio a Tarvisio ed è allo studio la possibilità che alcune gare di fondo possano addirittura avere in Tarvisio la linea di partenza.

La collaborazione tra Tarvisio e Planica sarà inoltre collaudata un anno prima, in occasione di tappe di Coppa del Mondo di sci nordico 2022 e dei Mondiali juniores.