Stalattiti in galleria, traffico in piazza Foraggi

Le continue perdite d'acqua che di solito gocciolano sulle auto e conducenti dei mezzi a due ruote che transitano nella galleria di Montebello già da ieri, domenica 25 febbraio, avevano creato delle pericolose stalattiti che rischiavano di causare incidenti in caso di caduta.

Già ieri, ma soprattutto questa mattina, lunedì 26 febbraio, i Vigili del fuoco, sono intervenuti per rompere preventivamente le stalattiti di ghiaccio; per garantire la sicurezza degli operatori e di automobilisti e conducenti di mezzi a due ruote, la galleria è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per alcuni minuti: questo ha generato delle code sia in piazza Foraggi che in via Francesco Salata, ma la situazione si è ritornata alla normalità in poco tempo.