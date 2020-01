Da lunedì al via ai lavori di manutenzione della statale 55 "dell'Isonzo"

Per consentire la realizzazione delle opere di protezione lungo il versante prossimo alla sede stradale nell’ambito del territorio comunale di Doberdò del Lago, in provincia di Gorizia, da lunedì 20 gennaio e fino al 15 febbraio lungo la statale 55 “dell’Isonzo” sarà in vigore il senso unico alternato.

La limitazione interesserà la statale nel tratto compreso tra le località Jamiano e Bonetti, all’altezza del km 6,300, e sarà attiva nella fascia oraria giornaliera 7:30 – 17:00. Inoltre, per consentire all’elicottero il trasporto in cantiere di materiale necessario all’esecuzione dei lavori, saranno possibili brevi chiusure temporanee del tratto della durata di pochi minuti.

