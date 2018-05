"Stazioni sicure": proseguono i controlli della Polizia Ferroviaria

Continuano le operazioni di controllo straordinario disposte dal Servizio di Polizia Ferroviaria.

Nella giornata del 17 Maggio il personale del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia è stato impegnato in una serie di servizi mirati al fine di migliorare la prevenzione dei crimini ed il controllo della legalità in ambito ferroviario, con particolare riguardo ai convogli, alle stazioni, agli obiettivi sensibili lungo le linee ferroviarie, nonché ai passeggeri ed ai bagagli.

Nell’intero territorio regionale sono stati impiegati complessivamente n. 75 operatori, che, nell’arco dell’intera giornata, hanno controllato 23 scali ferroviari, ispezionato numerosi bagagli sia depositati, sia al seguito dei viaggiatori. Sono state identificate 164 persone di cui 10 sono state indagate in stato di libertà ed elevate nr. 4 sanzioni.