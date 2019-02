Studenti in corteo, centro bloccato

Questa mattina gli studenti delle scuole superiori di Trieste hanno organizzato un corteo indetto dagli studenti stessi che si aggregano allo sciopero lanciato dagli studenti di Torino. Lo sciopero è nazionale, infatti tutti gli studenti scendono nelle varie piazze d’Italia a protestare contro le modifiche apportate all’Esame di Stato 2019 e contro i tagli all’istruzione corrispondenti a 4 miliardi di euro.

Il corteo partirà alle ore 9:00 da Piazza Goldoni e seguirà il seguente percorso: piazza Goldoni, via Carducci, piazza Oberdan, via Ghega, via Roma, via Valdirivo, le rive, piazza Tommaseo e piazza Verdi dove si concluderà.