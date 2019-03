Tampona un'auto e scappa, si cercano testimoni (SEGNALAZIONE)

Tampona un'auto e scappa prima della constatazione amichevole: si cercano testimoni. L'appello parte da un nostro lettore, che spiega: "Ieri alle 17.45 circa mia moglie è stata tamponata da un'autovettura nera all'incrocio fra via Valmaura e via del Carpineto. Sono scesi dalla macchina per verificare i danni e siccome intralciavano il traffico mia moglie ha detto a chi l'ha tamponata di spostare le macchine in un punto meno ingombrante per fare la constatazione amichevole. Nel momento in cui mia moglie si è distratta il tipo è scappato via e non è riuscita a prendergli la targa. Si ricorda solamente che era una macchina nera, probabilmente una Citroen da quanto si ricorda del simbolo che ha visto".

Se qualcuno ha testimonianze utili può contattare la redazione.