Ottica Carturan festeggia un secolo di attività: una targa al negozio di via Roma

Il Sindaco Roberto Dipiazza ha consegnato oggi una targa del Comune ad Andrea Delbello, titolare dell’Ottica Carturan di via Roma 6, in occasione dei 100 anni di attività del negozio che quest’anno festeggia il ragguardevole traguardo. "Cento anni di storia di questa attività sono motivo di grande orgoglio per la nostra Trieste – ha affermato il Sindaco Dipiazza complimentandosi con Delbello-, ho sempre amato chi lavora con professionalità e serietà come Andrea, a fianco della sua compagna Daniela, e sono convinto che questo importante traguardo vada meritatamente riconosciuto anche quale positivo segnale di ripartenza e di auspicato rilancio nel complesso di tutte le attività cittadine”.

La storia

Fondata nel lontano 1920 da Vittorio Angelo Carturan originario di Schio (Veneto), l’Ottica Carturan viene ereditata e poi gestita dalla nipote Maria Vittoria Carraro che nel 1980 accoglie nella società anche Giorgio Delbello, padre di Andrea. Nel 1992 Andrea Delbello viene assunto come dipendente e successivamente, nel 2011, all’età di 36 anni, rileva la società. Il grande passo lo compie nel 2015, quando acquista la proprietà del negozio. “E’ stato il coronamento di un obiettivo importante – ha commentato Andrea Delbello – l’aver rilevato in toto l’attività che si è sempre caratterizzata per alta professionalità e trasparenza nei confronti della sua affezionata clientela grazie alla quale si è potuto raggiungere questo storico traguardo e ripartire garantendo sempre alta qualità nel servizio e nei prodotti puntando al meglio, con grande spirito di sacrificio e continui corsi di aggiornamento. Del resto ‘chi vuole qualità campa 100 anni’- conclude Andrea –, auspicando che tutti i colleghi commercianti riescano a superare questa fase di emergenza”.