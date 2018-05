Telequattro da record con la #maratonavarino

Numeri da record quelli fatti segnare dall'emittente televisiva triestina Telequattro. Per le ormai concluse elezioni regionali del 29 aprile, il giornalista Ferdinando Avarino ha condotto una speciale maratona elettorale di Ring (#maratonavarino) dalle 7 del mattino fino alle 23, senza sosta - se non quelle importantissime pubblicitarie che permettono questo tipo di servizio - e con decine di ospiti ad alternarsi nello studio e nei collegamenti dal palazzo della Regione.

I circa 100 gli ospiti e le 16 ore di diretta hanno permesso di ottenere un risultato da record: Telequattro è stata vista da un correggionale su quattro (22% di share), con il picco massimo dell'intervista in diretta al neo presidente Massimiliano Fedriga appena uscito di casa per recarsi presso il suo posto di lavoro per i prossimi 5 anni.

Ferdinando Avarino conferma che «Telequattro è stata la tv più vista a Nord-Est, compreso il Veneto, e battendo sulla media tutte le altre tv, anche nazionali».

Tra gli ospiti, non solo politici, ma anche giornalisti esperti di politica, tra cui il nostro responsabile Emanuele Esposito presente in studio dalle 7 del mattino.