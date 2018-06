Violento temporale su Trieste: strade allagate e alberi abbattuti (VIDEO)

L'allerta meteo della Protezione civile si è concretizzata passate di poco le 23 di oggi, martedì 12 giugno: un violento temporale si è abbattuto su Trieste con pioggia, vento forte e grandine.

Le temperature sono scese di quasi 15 gradi, ma ad avere la peggio sono state strade e alberi: le prime si sono allagate in quasi tutta la città (nel video della lettrice Antonella Lucchi via Canal Piccolo con circa 40 centimetri di acqua); mentre diversi alberi sono stati abbattuti dalla violenza del vento.

Dalle informazioni che ci giungono la superstrada, Campi Elisi, via Rossetti e la zona Ippodromo, via Brigata Casale, via Pauliana-via Udine, le Rive, salita di Gretta e Roiano presentano tombini saltati, allagamenti delle carreggiate e grossi rami o addirittura alberi in mezzo alla strada. Su queste situazioni stanno intervenendo i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per quanto riguarda la viabilità.

Nel video qui sotto gli importanti danni del maltempo all'interno della Galleria Tergesteo.

Qui sotto l'albero abbattuto su un'auto e in mezzo alla strada a Roiano (foto di Loredana Nordio e Maggie Kucaj).