Tenta di rapinare una pizzeria al taglio a Gorizia, ma la cassa è vuota

Tentata rapina nella pizzeria al taglio di piazza de Amicis a Gorizia. Come riportato dal quotidiano "Il Gazzettino", il fatto è accaduto nella giornata di ieri, 19 gennaio: un uomo probabilmente trentenne ha puntato una pistola contro il titolare, un cittadino cinese, ordinandogli di consegnare il contenuto della cassa. Il pizzaiolo, tuttavia, non aveva denaro in cassa nè in tasca, e il rapinatore, con un berretto calato sul viso, è corso fuori dal negozio senza usare l'arma. Ancora non è chiaro se si trattasse di una pistola vera o di un giocattolo privo del tappo rosso, in ogni caso i Carabinieri di Gorizia stanno effettuando approfondite indagini per rintracciare il colpevole.