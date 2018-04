Tentato furto alle Poste di Servola: arrestato un 19enne

Nella nottata tra sabato e domenica, alle 4.25 la Polizia di Stato è intervenuta in via Soncini 145 per il tentato furto presso l’ufficio delle Poste Italiane. L’attività è nata grazie alla preziosa segnalazione telefonica di un cittadino che ha notato una persona di spalle, con un giubbotto nero con cappuccio calzato, che stava armeggiando con un arnese metallico sulla porta dell’ufficio che poi poi ha rotto.

L’equipaggio inviato prontamente dalla sala operativa è giunto velocemente sul posto e ha notato un soggetto, l’unico presente in loco, corrispondente alle descrizioni ricevute, posizionato di fronte alla porta d’ingresso delle Poste. Questo, accortosi della presenza degli agenti, ha tentato invano la fuga in un vicolo laterale cieco posto nelle vicinanze dell’edificio postale, dove veniva raggiunto dagli operatori della squadra volante che si erano messi immediatamente al suo inseguimento, cercando; l’uomo ha anche cercato invano di disfarsi nella corsa di una lima in acciaio di 40,5 cm, recuperata dagli operatori di Polizia sotto il cancello di un’abitazione.

Il soggetto, una volta bloccato è stato identificato per M.S. classe 99, già noto per numerosi precedenti contro il patrimonio. È stato poi possibile accertare che il giovane aveva infranto la vetrina esterna e forzato violentemente il profilato del serramento, provocando un ingente danno, interrompendo i suoi intenti solamente a causa del sopraggiungere della volante.

Per questi motivi il giovane è stato tratto in arresto per la violazione degli artt. 56, 624 e 625 C.P. commessi in flagranza di reato presso l’ufficio postale di via dei Soncini 145 e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Gallery