Tentato furto in un bar di Prosecco, 39enne arrestato dai Carabinieri

Nella notte dello scorso 9 gennaio i militari della Stazione Carabinieri di Prosecco hanno tratto in arresto in flagranza di reato V. M. H., cittadino rumeno classe 1979, per tentato furto.

I militari, nel corso di un servizio preventivo di controllo del territorio svolto in arco orario notturno nel centro abitato di Trieste – Prosecco, hanno notato un gruppo di persone che stava cercando di forzare l’ingresso del Bar “Caffe Milic”. Alla vista dei Carabinieri, che si erano immediatamente fermati per bloccarli, i malviventi si sono dati alla fuga a piedi. I Carabinieri sono però riusciti a bloccare V. M. H. prima che riuscisse ad allontanarsi dall’attività commerciale.

I militari hanno anche rinvenuto e sequestrato l’autovettura utilizzata dalla banda e gli arnesi utilizzati per forzare la porta di ingresso del locale. Il risultato operativo raggiunto è il risultato dell’intensificazione dei dispositivi di prevenzione predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Aurisina per il periodo a ridosso delle festività, teso a garantire il controllo dell’altipiano carsico con più servizi preventivi nelle diverse fasce orarie e ad assicurare un tempestivo intervento per qualsiasi segnalazione da parte cittadini. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato al Coroneo, dove si trova ristretto a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.