Terremoto Albania, da Trieste oltre 20 tonnellate di aiuti umanitari

Grandi cuori sono capaci di grandi gesti. Lo sanno bene i trenta volontari dell'associazione "Zampa nel cuore Italia" che ieri, 3 marzo, hanno caricato su un camion oltre 20 tonnellate di merce. Si tratta di aiuti umanitari: ben 1004 scatoloni pieni di vestiti, lettini, giocattoli e materiale sanitari pronti a raggiungere le popolazioni colpite dal terremoto in Albania.

"Oggi abbiamo fatto gli adempimenti doganali allo Scalo Legnami e domani si parte per Ancona - ha spiegato la vicepresidente Antonella Bitetto -. Da lì, uno dei nostri volontari prenderà un traghetto per Durazzo e, dopo 25 ore di viaggio, raggiungerà il nostro magazzino situato in un quartiere nella periferia di Durazzo, dove scaricherà la merce". Una volta giunto a destinazione, il volontario si fermerà lì per tutto il tempo necessario a distribuire, assieme ai volontari albanesi, i beni alle persone bisognose.

"Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno donato i beni e coloro che ci hanno aiutato economicamente finanziando il viaggio - ha voluto aggiungere la vicepresidente -. Nonostante le prime difficoltà, siamo riusciti a raccogliere 2.300 euro e a realizzare questa grande impresa".

L'associazione

L’associazione 'Zampa nel cuore Italia' si occupa principalmente di salvare i cani randagi della Bosnia, ma è aperta a qualsiasi forma di aiuto. Lo scorso anno ha compiuto una missione in Bosnia Erzegovina. Potete seguire il loro viaggio e le loro attività sulla loro pagina Facebook o il loro sito www.zampanelcuoreitalia.com. Per chi, invece, volesse avere informazioni o sostenere l'associazione, può contattare il numero 3450686108.

Gallery