A Trieste nasce il primo corso per imparare ad usare Tik Tok

Non sai cosa sia Tik Tok? Hai un account ma non sai come usarlo? Ci pensa Beliked che presenta per la prima volta a Trieste, il primo corso dedicato alla nuova piattaforma social.

"Tik Tok è stata identificata immediatamente come app interessante visto l’organico generoso che stava regalando al suo pubbblico e il suo studio è iniziato agli albori già quando si chiamava Musically - hanno dichiarato i fondatori di Beliked -. Per questo motivo la decisione di realizzare il primo corso di formazione in Italia riguardo alla piattaforma, sul mercato italiano non esiste alcun video corso che aiuti brand e aziende a fare i primi passi su Tik Tok per sviluppare il proprio business".

Insieme al corso su Tik Tok è stato lanciato anche il corso per Instagram e Facebook perché Beliked si rivolge alle aziende, alla loro formazione ed evoluzione digitale operativa. Il progetto si chiama Basic Business e della suite di corsi lanciata in data 3 Febbraio, Tik Tok è quello che sta performando meglio.

La comunicazione digitale

"In questo importante periodo storico la comunicazione digitale è sicuramente una parte che dev’ essere valorizzata all’interno di un’azienda e i brand che non sono ancora formati internamente decidono di affidarsi alle agenzie di comunicazione che allo stato attuale detengono l’intero mercato - continuano -. Sin dalla nascita del campo pubblicitario le agenzie sono state il motore trainante delle aziende perché consentivano di sviluppare una parte del business incredibilmente vasta, ad oggi tale servizio è rimasto intatto infatti le agenzie forniscono un’ ampia gamma di servizi. Così facendo però non riescono a concentrarsi bene su un solo servizio e i brand ne risentono perché i numeri rimangono bassi e le aziende non riescono a comunicare le emozioni che è in grado di generare il loro prodotto/servizio".