Muja Buskers Festival: gli artisti di strada nel segno di Leonardo (VIDEO)

Dal 23 al 25 agosto l’associazione Sparpagliati organizza la terza edizione del Muja Buskers Festival, in collaborazione con il Comune di Muggia e il supporto del centro commerciale Montedoro. Piazze, calli e tanti spazi nel cuore della cittadina ospiteranno gli spettacoli di circo contemporaneo e teatro di strada.

Tra le novità del 2019, il festival godrà di un cast artistico interamente internazionale e porterà in scena uno show speciale. Performer selezionati dalla direzione artistica di Riccardo Strano, si trasferiranno a Muggia per tutta la settimana che precede l’evento, per creare uno spettacolo ad hoc. In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, diversi artisti daranno vita a una rappresentazione seguendo la tematica del “genio”, dando così la possibilità al pubblico e alla città di assistere a un’esibizione che nasce, cresce e si conclude al Muja Buskers Festival per Muggia.

Tra le altre particolarità della terza edizione anche la sperimentazione, con show interattivi, che trasformeranno lo spettatore in attore, e le creazioni artistiche di circo contemporaneo. Saranno allestiti poi laboratori di arti circensi per giovani e bambini e una serie di stand con creazioni artigianali. Il programma completo della manifestazione sarà svelato nelle prossime settimane e promette ulteriori sorprese e novità.

