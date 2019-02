Tram di Opicina, De Monte (PD): "Bandi europei per aiutare la ripartenza"

L'eurodeputata del Partito Democratico Isabella De Monte ha tenuto una conferenza stampa oggi pomeriggio presso il bar Tivoli di via XXX ottobre a Trieste, sul tema dello stato di salute del tram di Opicina e sulle possibilità che i bandi europei potrebbero fornire per superare la fase di "stallo" della carrozza più amata dai triestini. "Porto due esempi, vale a dire Central Europe e Italia-Croazia che potrebbero essere due sbocchi utili per poter attingere ai fondi europei" ha dichiarato la De Monte.

Ultimi bandi

"Bisogna costruire il tutto in termini di infrastrutture anche però con un'offerta di carattere turistico e il tram di Opicina è il classico esempio di questo connubio. Siamo però sulla fine della programmazione - ha continuato l'eurodeputata - e potrebbero esserci gli ultimi bandi a livello europeo per quest'anno per cui i prossimi passi sono da monitorare e poi vedere quale sarà il futuro nella prossima call che è in fase di stesura".

"Comune e Trieste Trasporti mettano insieme le forze"

"Il soggetto che è proprietario, quindi la Trieste Trasporti, insieme con il Comune di Trieste, dovranno mettere insieme le forze e cercare dei partner in tutto ciò. Quello che un po' dispiace - ha concluso la De Monte - è che non ci sia una chiarezza su questo, perché dopo tanto tempo di attesa e dopo tanti annunci, sarebbe bello poter avere almeno una data certa in cui si dica che tutto è risolto e che la burocrazia è superata e che quindi si possa procedere con una reinaugurazione".