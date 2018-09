Tram di Opicina: via libera ai lavori

Via libera da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla partenza dei lavori per il Tram di Opicina. Lo ha annunciato il sindaco Dipiazza in un'intervista al Tgr Rai Fvg.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco, i lavori potranno partire da subito permettendo al tram di ripartire già nel gennaio 2019.

Ricordiamo che il tram è fermo dal 16 agosto 2016, giorno dello scontro tra due vetture che provocò 9 feriti.