Trasferimento Ufficio Anagrafe Sanitaria Distretto 2 da via Farneto a via Pietà

Dal 18 dicembre gli sportelli di anagrafe sanitaria del Distretto 2 saranno trasferiti da via Farneto all’Ospedale Maggiore , in via Pietà 2/1 al 2° piano.

Per consentire le operazioni di trasloco, l’attività verrà sospesa dal 10 al 17 dicembre compresi , è riprenderà nella nuova sede il 18 dicembre, con i seguenti orari:

lunedì, mercoledì e venerdì accesso diretto dalle 8.30 alle 11.30

dalle 8.30 alle 11.30 martedì e giovedì si accede solo previo appuntamento telefonico esclusivamente per rilascio del modello S1 (ex modello E106 e E109) per iscrizioni dei cittadini stranieri e comunitari e dei profughi all’Anagrafe sanitaria

esclusivamente per rilascio del modello S1 (ex modello E106 e E109) per iscrizioni dei cittadini stranieri e comunitari e dei profughi all’Anagrafe sanitaria il lunedì e il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 per pratiche AFIR

Per appuntamenti: 040 3995264 - 040 3995134 - 040 3995021 - 040 3995175 (segr. telefonica)

Per informazioni generali: 040 3992938