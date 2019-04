Patenti moto: attive anche in FVG le nuove norme

Il servizio di Motorizzazione civile regionale e le sue articolazioni territoriali si sono adeguati alla nuova normativa statale che ha modificato le prove di valutazione per il conseguimento delle patenti di guida per le moto (A1, A2 e A) e gli esami di guida in Friuli Venezia Giulia sono ripresi a partire dalla prima settimana di aprile a seguito nella nuova tracciatura dei percorsi.

Lo ha reso noto l'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio nell'aula del Consiglio regionale.

Alle autoscuole regionali, che sono state tempestivamente informate delle novità, la Regione ha fornito la massima disponibilità per un'intensificazione delle prove in modo da recuperare in tempi ragionevoli i ritardi tecnici dovuti all'adeguamento della disciplina, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 ottobre 2018.