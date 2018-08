Dal 9 settembre al via i treni Trieste-Lubiana

Partiranno dal 9 settembre i servizi ferroviari transfrontalieri Udine-Trieste-Lubiana tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia. Lo ha approvato la Giunta, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti.

I treni, attrezzati e certificati anche per la circolazione su rete slovena, dispongono di 272 posti a sedere e 30 posti bici su appositi supporti.

Le fermate definite sono 7 in territorio del Friuli Venezia Giulia e 8 in Slovenia. In regione il treno fermerà a Udine, Palmanova, Cervignano-Aquileia-Grado, Trieste Airport, Monfalcone, Trieste Centrale e Villa Opicina. In territorio Sloveno il treno fermerà a Sezana, Divaca, Pivca, Postonja, Rakek, Logatec, Borovnica e infine a Lubiana.