Gara per i binari da rifare, ennesimo intoppo per il tram di Opicina

Ennesimo intoppo per il tram di Opicina che, dopo la notizia riportata da Il Piccolo in merito alla necessità di rifare la gara d'appalto per il rifacimento dei binari e le traversine, non sembra avere pace. Il motivo del problema che porterà ad un inevitabile ed ulteriorie slittamento sui tempi di consegna della storica linea tranviaria, sarebbe da ricondurre alla condanna ricevuta da un responsabile della Juliafer srl, società che aveva vinto la gara. Insomma, un vero e proprio calvario per le carrozze più amate dai triestini e dai turisti. E' proprio il caso di citare i famosi versi di una molto conosciuta canzone dialettale. "Nato disgrazià".