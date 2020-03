"Lo spettacolo di Trieste vista dal drone", Liquidmedia regala il tramonto sulla città

"Voglio regalare il tramonto a tutti i triestini che in questo periodo rimangono a casa e non possono godersi lo spettacolo del sole all'orizzonte". Il bel gesto arriva da Max Morelli di Liquidmedia, nota realtà che si occupa di riprese e non solo nel capoluogo regionale. L'appuntamento da non perdere è alle 18:17 sulla pagina Facebook che trovate a questo link.

