No agli abbonamenti di marzo per aprile, Trieste Trasporti attende indicazioni dall'alto

Gli abbonamenti della Trieste Trasporti per il mese di marzo non vengono prorogati per il mese di aprile. A darne comunicazione è la stessa azienda di trasporto pubblico attraverso una nota pubblicata oggi 1 aprile. La decisione sarebbe da inquadrare nella mancanza "da parte delle competenti autorità nazionali e regionali" dei provvedimenti per "il rimborso o la proroga degli abbonamenti non utilizzati o utilizzati solo in parte". La criticità riguarda "tutte le aziende di trasporto pubblico italiane" e, di conseguenza, Trieste Trasporti sottolinea che la scelta deve essere fatta "a livello centrale e non di singoli territori".

In attesa delle dovute indicazioni da parte dei vertici nazionali e regionali, l'azienda consiglia di "conservare gli abbonamenti che non si sono potuti utilizzare". Sull'altro fronte legato alle condizioni di trasporto, TT conclude che non è possibile renderlo gratuito. "L'obbligatorietà del titolo di viaggio è sancita dalla legge, pertanto solo un provvedimento ad hoc può eventualmente sospendere la norma in vigore".

