Trieste Trasporti: modifiche dei percorsi per il weekend

Venerdì 4 maggio, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, la linea 41 a San Giuseppe della Chiusa transiterà per Barde in entrambi i sensi di marcia.

Domenica 6 maggio, in occasione dell’incontro di calcio fra Triestina e Sambenedettese, dalle ore 15:00 e fino al termine della partita, la linea 10 non percorrerà via Valmaura ma proseguirà per via Flavia > via Caboto > piazzale Cagni > via Flavia con capolinea di fronte al PalaRubini Alma Arena.

Domenica 6 maggio, in occasione del Trieste Running Festival, da inizio giornata e fino alle 14:30 circa, il servizio di trasporto pubblico sarà soggetto alle modifiche indicate di seguito:

• La linea 6 in direzione Miramare fermerà a Roiano alla fermata di via Stock e non proseguirà verso Barcola. Al ritorno percorrerà via Tor San Piero e via Udine • Linea 8 in direzione Valmaura Roiano > via Tor San Piero > via Udine > via Ghega > via Carducci > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > Valmaura

• Linea 8 in direzione Roiano Valmaura > via Svevo > galleria San Vito > galleria de Sandrinelli > piazza Goldoni > via Carducci > via Ghega > viale Miramare > Roiano

• Linea 9 in direzione largo Irneri San Giovanni > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > viale Campi Elisi > largo Irneri > via di Campo Marzio (capolinea)

• Linea 9 in direzione San Giovanni Via di Campo Marzio > viale Campi Elisi > galleria San Vito > galleria de Sandrinelli > piazza Goldoni > San Giovanni

• Linea 10 da Valmaura > percorso regolare > via Mazzini > piazza Tommaseo (capolinea 17) > corso Italia > > piazza Goldoni > via Pellico > galleria de Sandrinelli > percorso regolare

• Linea 11 in direzione corso Italia da via de Marchesetti > via Mazzini > piazza Tommaseo (capolinea 28) > corso Italia

• Linea 24 in direzione San Giusto piazza Libertà (capolinea 3 e 41) > via Roma > corso Italia > via Pellico > galleria de Sandrinelli > via Bramante > San Giusto

•Linea 24 in direzione stazione ferroviaria Trieste centrale San Giusto > via Cadorna > via del Teatro Romano > via Filzi > stazione ferroviaria Trieste centrale

• Linea 30 in direzione via Locchi stazione ferroviaria Trieste centrale > via Roma > corso Italia > via Pellico > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > viale Campi Elisi > via Maestri del Lavoro > via Locchi

• Linea 30 in direzione stazione ferroviaria Trieste centrale via Locchi > percorso regolare > via Cadorna > via del Teatro Romano > via Filzi > stazione ferroviaria Trieste centrale

• Il capolinea della linea 39 è spostato in piazza della Libertà in corrispondenza del capolinea delle linee 3 e 41

• La linea 42 in direzione piazza Oberdan transita per via Udine e via Rittmeyer anziché per viale Miramare

• La linea 44 in direzione piazza Oberdan transita per via Udine e via Rittmeyer anziché per viale Miramare