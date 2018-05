Triestefreespots, disservizi sulla rete wi-fi cittadina

Il Comune informa che il sistema di Wi-Fi cittadino, denominato TriesteFreeSpoTS, è in fase di migrazione e aggiornamento e tale operazione può provocare dei possibili disagi nell'utilizzo del servizio. Questa fase di migrazione potrebbe perdurare per alcune settimane, ma si invita comunque a segnalare il protrarsi del disservizio per poterne tener traccia scrivendo a triestefreespots@comune.trieste.it