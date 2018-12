Triestina, svelato progetto del nuovo campo sportivo

Circa 3 milioni di euro saranno investiti in un nuovo polo sportivo ma anche aggregativo per il rione di Ponziana, sarà inititolato a Mario Biasin e sorgerà al posto del fatiscente Ferrini. Come rivelato in un servizio di Telequattro, il progetto prevede tre i campi da calcio, una pista per il riscaldamento, una gabbia per il 3 contro 3, una palazzina societaria multifunzionale in grado di ospitare spogliatoi, uffici, palestre e una terrazza da cui poter assistere alle gare delle giovanili e usufruire del servizio bar d'estate, e in inverno godersi lo spettacolo protetti da ampie vetrate. Ci sarà anche uno spazio esterno con tavolo e un'area dedicata alle famiglie del rione di Ponziana.

Mauro Milanese

Così ha dichiarato ai microfoni dell'emittente Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina: "Oggi c'è un degrado cittadino, quindi fare una cosa pulita, anche a portata di chi non ama il calcio, con due altalene, uno scivolo per le famiglie è una cosa importante, inoltre, per la prima volta dopo tanto tempo, la Triestina potrà avere una sua casa".

Dettagli

I tre milioni di investimenti in project financing da parte della Triestina prevedono una quota da parte dell'amministrazione comunale che si aggirerà tra i 500 e i 600mila euro, e il progetto sarà a cura dello studio Metro Area Architetti Associati. La Triestina punta alla realizzazione almeno del campo centrale già dalla prossima stagione sportiva. Si prevedono tre campi (A11, A7, A5), in modo che tre squadre possano alenarsi alla stessa ora