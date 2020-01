Tuffo di Capodanno ai Topolini per la squadra del cuore (FOTO)

Dopo il tuffo di Aleksandar Nicolic sul Molo G, nella mattina di Capodanno si è rinnovato anche l'appuntamento con il bagno benaugurale di Franz, il tifoso del Pordenone, che ogni anno si tuffa nelle gelide acque di Barcola con la sciarpa della sua squadra. "Anche quest'anno - dichiara il tifoso - a mezzogiorno ai Topolini di Barcola ho fatto il tuffo con legata sul polso la mia sciarpa nero verde che mi segue ovunque. Una breve nuotata, gli auguri a tutti i presenti di un buon anno e un particolare pensiero al mio Pordenone che quest'anno sta lottando per arrivare ad un derby da sogno in serie A. Poi, uscito dal mare, è seguita come ogni anno l'apertura dello spumante e il taglio del pandoro poi condiviso con tutti i presenti".