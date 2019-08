Turista italiano muore in Dalmazia: si sospetta avvelenamento da cibo

Un turista italiano è morto oggi, 13 agosto, sulla costa adriatica croata, vicino a Lesina (Hvar), a bordo di una barca. Secondo quanto riportato dalla Polizia di Spalato, l'uomo è morto prima dell'arrivo dell'ambulanza. Altre quattro persone si sono sentite male, tra cui due bambini, e sono state trasportate in elicottero in un ospedale di Spalato. Si sospetta un'intossicazione alimentare.

Secondo quanto riportato dal media croato Index.hr, l'uomo deceduto e le quattro persone ricoverate in ospedale non hanno mangiato nulla a bordo. Sembra, invece, che la sera prima la famiglia abbia cenato in un noto ristorante di Hvar e che abbiano mangiato cozze ed altri molluschi.

I due adulti, fortunatamente, si stanno riprendendo e sono fuori pericolo. I due bambini, di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, stanno ancora lottando per la vita.

Il primario Ledina ha specificato al media croato che, se si esclude un'intossicazione per via orale, allora potrebbe trattarsi di gas. I pazienti gli avrebbero infatti riferito di aver sentito odore di benzina. A sostenere questa tesi c'è anche il fatto che solo due porzioni di cozze sono state servite, mentre si sono ammalate cinque persone. "Non ho mai avuto a che fare con una reazione così intensa e veloce dell'organismo in tutta la mia carriera", ha concluso.

La Polizia ha avviato le indagini e solo nei prossimi giorni la questione potrà essere chiarita.