Tutti negativi: la vittoria delle case di riposo "Renè"

Tutti negativi gli esiti dei tamponi effettuati sugli ospiti e sui dipendenti delle residenze polifunzionali Renè e Renè2. La bella notizia è arrivata due settimane fa. "Eravamo tutti molto contenti e, soprattutto, è stato bello sentire la gioia ed il sollievo dei parenti" ci ha raccontato Andreja, responsabile delle due piccole strutture in centro città (17 e 18 posti letto ndr). "E' vero - spiega la responsabile -, le case di riposo sono diventate molto spesso un focolaio di diffusione del Covid-19, ma non è sempre così. Nel nostro caso, come in molti altri, siamo riusciti a proteggere il personale e i nostri ospiti da qualsiasi infezione, come è stato certificato dai tamponi eseguiti dall’Azienda sanitaria locale. Per noi è stata una piccola ma importante vittoria, ottenuta grazie a scelte difficili e anche dolorose".

La struttura infatti, ha deciso di mettersi in azione fin da subito, dimostrando grande prontezza e responsabilità: "Alle prime avvisaglie del Covid-19 abbiamo immediatamente chiuso le strutture a qualsiasi visitatore esterno, pur comprendendo che sarebbe venuto a mancare un contatto diretto con i familiari. Abbiamo poi evitato di assumere nuovo personale e di accettare nuovi ospiti, in quanto avevamo deliberatamente richiesto esclusivamente ospiti con comprovata negatività al Coronavirus: una volta entrato un infetto, l'effetto domino è inevitabile. Pertanto abbiamo subito anche un evidente danno economico, ma nonostante ciò, abbiamo preferito pensare prima di tutto all'incolumità delle persone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli ostacoli non sono mancati, ma Andreja è riuscita a superarli con grande determinazione: "Oggi sì, ci vengono forniti dispositivi di protezione, ma ricordo che all'inizio eravamo soli e le mascherine, per esempio, erano introvabili. Mi sono dovuta arrangiare e, fortunatamente, sono riuscita a reperirle in Croazia e Slovenia, garantendo a tutti la protezione necessaria". E' stata certamente una dura battaglia, ma è stata vinta. Ora si procede a piccoli passi: "Non abbassiamo la guardia, ma siamo contenti per il risultato ottenuto".