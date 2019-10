Stop trasmissioni via satellite, l'appello di Tv Capodistria per salvare i programmi

La decisione di sospendere le trasmissioni satellitari di Tv Capodistria rappresenta "una grave menomazione della presenza della comunità nazionale italiana" e una "dolorosa battuta d'arresto". A denunciarlo sono le redazioni italiane della storica emittente istriana che, a causa "dell'esaurirsi dei finanziamenti", dal 9 novembre non sarà più raggiungibile dal suo pubblico. I vertici hanno inoltre lanciato un appello alle istituzioni slovene e italiane per individuare "una soluzione atta a garantire la prosecuzione della trasmissione dei nostri programmi".

"Le trasmissioni - si legge nella nota - costituiscono un insostituibile strumento di veicolazione della lingua e della cultura italiane e un importante punto di riferimento in difesa dell'identità e del senso di appartenenza degli italiani" residenti nell'area. Secondo Capodistria, lo scenario che l'attende non è roseo visto che, al momento, tutti i tentativi di salvaguardare il servizio sono falliti.

Le alternative

Anche le soluzioni alternative - come l'idea di trasmettere il segnale sul digitale terrestre nell'area - si sono rivelate fallimentari. "La prospettiva di perdere una parte cospicua [...] dei nostri telespettatori e dunque di non poter più svolgere adeguatamente la nostra funzione al servizio della Comunità nazionale italiana" è per Capodistria una vera e propria spada di Damocle.

Non è una questione di soldi

"La perdita del satellite non è una mera questione tecnica o finanziaria, ma rappresenta un problema di fondo, strategico e di prospettiva, dal quale potrebbe dipendere, sotto molti aspetti, il futuro della nostra emittente e, visto il contesto sempre meno favorevole, quello stesso della minoranza" rilanciano le redazioni istriane. Il 9 novembre andrebbe ad annullare "la portata e il significato stessi del progetto di Televisione transfrontaliera di cui da tempo Tv Capodistria è divenuta un fattore importante assieme ai programmi italiani e sloveni della RAI - Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia".

Capodistria è stata tra le prime televisioni italiane a svolgere un ruolo fondamentale "a sostegno dei valori del pluralismo culturale e linguistico" e uno degli attori protagonisti della Comunità radiotelevisiva italofona. L'auspicio, conclude la nota, è di individuare "un'adeguata alternativa alla ricezione dei nostri programmi nell'area complessiva di insediamento storico della minoranza italiana".