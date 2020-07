Ubriaco infastidisce clienti al bar e aggredisce i Carabinieri: triestino nei guai

Si è ubricato, ha infastidito i clienti di un bar di Muggia e poi, quando sono arrivati i Carabinieri, li ha aggrediti. Protagonista dell'episodio, accaduto 7 luglio, un 44enne triestino, che è stato arrestato dai militari per resistenza al pubblico ufficiale e multato per ubriachezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'aggressione

In particolare una pattuglia della Stazione di San Dorligo della Valle, giunta sul posto dopo essere stata chiamata dai clienti, ha cercato di far calmare il 44enne e di procedere alla sua identificazione ma l’uomo, in pieno stato di agitazione e per niente collaborativo, ha cercato di sottrarsi al controllo. Spintonando e strattonando i militari ha anche provato a divincolarsi e ad allontanarsi ma è stato subito immobilizzato. È stato tratto in arresto per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e, al termine delle incombenze di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. È inoltre stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza.