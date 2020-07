Ubriaco, si rifiuta di dare le generalità alla Polizia: denunciato 24enne

Rifiuta di dare le generalità e perde la calma coi poliziotti: è successo la scorsa notte a un 24enne triestino che è stato denunciato per essersi appunto rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità e per resistenza a pubblico ufficiale. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per quale è stato anche sanzionato amministrativamente), è stato fermato e identificato da una Volante della Questura in via Rossetti. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, è stato denunciato.

