Vestiti abbandonati e degrado: intervento di pulizia in Val Rosandra

L'associazione vigili del fuoco volontari BREG e la squadra di protezione civile del comune di San Dorligo della Valle – Dolina organizzano il giorno sabato 8 settembre un intervento di pulizia sul territorio comunale. Facendo seguito alle numerose segnalazioni di vestiario abbandonato lungo i sentieri del nostro comune, si è deciso di coinvolgere i cittadini, ma anche i visitatori volonterosi in una iniziativa per pulire i sentieri della Val Rosandra e di quei sentieri lungo il confine con la vicina Repubblica di Slovenia in cui si verificano spesso episodi di abbandono di vestiario, scarpe, imballaggi alimentari, ecc.

L'appuntamento

Ritrovo il giorno sabato 8 settembre alle ore 8:30 sul piazzale presso il Centro Visite della Val Rosandra. I coordinatori provvederanno a formare i gruppi - a cui verranno forniti guanti da lavoro e sacchi per la raccolta dei rifiuti - e a definire le aree di intervento. I sacchi sarranno poi raccolti da due automezzi che faranno la spola tra la parte carsica e la parte bassa del territorio comunale.

Si raccomanda ai partecipanti di vestirsi adeguatamente e calzare scarpe adatte in quanto l'intervento verrà effettuato anche in caso di pioggia.

Visto che il fenomeno di abbandono in natura di vestiario ed altri materiali, anche nel nostro contesto, non accenna a diminuire, si prevede che l'iniziativa verrà ripetuta periodicamente in futuro.