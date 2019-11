Valigia "sospetta" in via Teatro Romano: traffico interrotto per un'ora e mezza

Una valigia considerata 'sospetta' ha tenuto il traffico bloccato per un'ora e mezza nella tarda serata di ieri, 14 novembre. Gli Artificieri del Gruppo regionale della Polizia di Stato sono intervenuti in via Teatro Romano angolo via Malcanton per la presenza di questa borsa e vi hanno trovato all’interno indumenti usati. Accanto, appoggiata a un muro, un’aspirapolvere, risultata essere innocua. La strada è stata interdetta alla circolazione per circa unì'ora e mezza.