Vandali danneggiano impianto luce a Lazzaretto

Il quadro elettrico di alimentazione di un impianto di pubblica illuminazione ha subito tre danneggiamenti nel giro di pochi mesi. La strada è quella chiamata "per Lazzaretto" a Muggia, ed in particolare sul tratto di impianto di illuminazione pubblica in corrispondenza del terrapieno denominato Acquario, che proprio di recente è stato aperto al pubblico per la porzione di pista ciclopedonale a coronamento della scogliera e di due parcheggi, a seguito dell’avvenuta bonifica del primo stralcio.

I fatti

Il danneggiamento si è verificato nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo 2019, quando con un masso è stato divelto il pannello dell’oblò dello sportello ed è stato abbassato l’interruttore disattivando l’impianto di illuminazione. Intervenuti sul posto, gli operatori hanno trovato il masso ancora conficcato nell’oblò tanta è stata la violenza del gesto. Un gesto che, come si diceva, non è isolato: altri tre episodi lo hanno preceduto, tutti avvenuti nel giro di pochi giorni tra l’ottobre ed il novembre 2018 e sempre a carico del medesimo quadro elettrico. Un quadro che peraltro gestisce un sistema di illuminazione attivo da un decennio.

Le parole del sindaco Laura Marzi

“In alcun modo un’azione del genere può essere giustificata” ha commentato il sindaco Laura Marzi “nessuna segnalazione è peraltro mai giunta, in questi anni, ai nostri uffici rispetto a eventuali disturbi legati a quell’impianto. È ancora più incomprensibile, quindi, il perché ci si sia scagliati con tanta veemenza su quel preciso tratto di illuminazione pubblica, al di là del fatto che non ci capacitiamo di come si possa essere tanto sprezzanti della cosa pubblica”.

Situazione tornata alla normalità

Dal Comune di Muggia fanno sapere che "la situazione, nel frattempo, è stata riportata alla normalità. A seguito di ogni singolo episodio, i tecnici di Hera Luce sono prontamente intervenuti per valutare tutte le azioni necessarie al ripristino tempestivo dell’illuminazione pubblica in primis, ma agendo anche sul rinforzo della struttura di rivestimento del quadro elettrico in modo da scongiurare il più possibile conseguenze di atti vandalici quali quelli verificatisi".