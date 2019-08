Rapinano un passante alle 2 di notte in pieno centro, arrestati due ventenni

Due giovani sono stati arrestati nei giorni scorsi in centro città, dopo aver rapinato un passante. Il fatto è accaduto in via delle Torri, verso le 2 di notte..La vittima stava rincasando quando all'improvviso è stata avvicinata due giovani rispettivamente di 21 e 20 anni. I due (L.A. del 1998 e da T.G. del 1999, queste le loro iniziali) hanno intimato alla persona la consegna di tutto il denaro in suo possesso.

A quel punto, l'uomo ha svuotato le tasche e ha chiamato immediatamente la Polizia. Rimanendo in contatto telefonico con la sala operativa della Qquestura di Trieste, è riuscito a seguire i due giovani che, come si legge nella nota "si erano allontanati con passo spedito lungo le vie adiacenti". Allertate poco prima, due Volanti sono intervenute in zona e hanno blocatto e identificato gli aggressori che, stando alla nota di polizia, risultavano "gravati da diversi precedenti".

Dopo gli accertamenti del caso sono stati arrestati e associati alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G.