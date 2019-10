Ciclomotore "fantasma" in viale Miramare, sequestrata la targa contraffatta

E' risultata contraffatta la targa di un ciclomotore rinvenuto dalla Squadra Volante di Trieste in viale Miramare nella zona di Barcola ieri sera. Impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, il personale della Polizia di Stato ha individuato infatti un motorino Ciao marca Piaggio e di colore bianco con una serie alfanumerica che dopo gli accertamenti, è risultata non essere registrata. Allo stato dei fatti, sembra che non sia pervenuta alle forze dell'ordine neanche una richiesta di ricerca del mezzo. La Volante ha provveduto quindi al sequestro della targa del motorino "fantasma".