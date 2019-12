Affonda una barca nel canale, i Vigili del fuoco la recuperano

In mattinata, il Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico, con il supporto della prima squadra e l'autogru dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, hanno recuperato, per cause ancora da accertare, una barca a motore affondata nel Canal Grande a Ponte Rosso. Le operazioni sono durate circa un'ora e mezza; la barca é stata riportata in galleggiamento e riconsegnata al proprietario.