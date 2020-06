Violano la quarantena fiduciaria: in due denunciati dalla Polizia

Denunciati dall'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Polizia due cittadini afghani, che hanno violato l'isolamento fiduciario nella giornata di ieri. Si erano infatti allontanati dalla dimora sita nel comune di Muggia di cui erano ospiti. I due sono stati notati dalla Squadra volante della Questura. Nella giornata di ieri, in ambito controlli anti Covid 19, sono state controllate dalle forze dell'ordine 331 persone e 8 esercizi commerciali, ma non ci sono state sanzioni e non è stata rilevata alcuna violazione delle norme anti contagio.

