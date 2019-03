"Violata" la posta elettronica dell'assessore Pizzimenti

L'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Graziano Pizzimenti ha presentato una denuncia contro ignoti alla Polizia Postale per una violazione della posta elettronica avvenuta una decina di giorni fa. Ne dà notizia il TGR FVG, a cui l'assessore ha dichiarato: "Qualcuno si è introdotto nella casella elettronica dell'assessorato per tutte le comunicazioni ufficiali. Mi è sembrata una cosa talmente assurda e allucinante che ho stentato a crederci".

"Disattivazione non avvenuta"

Per sua stessa ammissione la violazione, a suo dire, accidentale, è stata operata dall'ex assessore a infrastrutture e trasporti Maria Grazia Santoro. Quest'ultima aveva ricevuto in dotazione dalla Regione un Ipad che non era stato ritirato e a cui l'accesso della posta non era stato interrotto al termine del suo mandato, ossia 10 mesi fa. "Ho inoltrato una mail da questa casella non accorgendomene e immediatamente ho disconnesso l'account e restituito il supporto - ha detto Santoro -. Si tratta di una disattivazione non avvenuta. Non era evidente che questo account fosse ancora attivo". L'ex assessore ha dichiarato di non essersi accorta che sulla sua posta c'erano email dell'assessorato anche per il sistema di raggruppamento della posta elettronica.

La società Insiel

Le autorità accerteranno la presenza o l'assenza di dolo, ma c'è sicuramente una falla nel sistema di sicurezza della società regionale Insiel. L'assessore competente Sebastiano Callari ha detto che è in corso un'indagine interna per appurare fatti e responsabilità e che, da un'indagine successiva all'episodio, si è scoperto che c'era una situazione analoga, con dispositivi non disconnessi, anche negli assessorati di Cultura e Funzione Pubblica.