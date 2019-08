Violenza sessuale su una 15enne in spiaggia a Jesolo, condannato a tre anni e quattro mesi

„La sentenza è arrivata oggi pomeriggio. Tre anni e quattro mesi. È quanto dovrà scontare Mohamed Gueye, 25enne originario del Senegal accusato di aver stuprato una 15enne residente in Friuli Venezia Giulia ad agosto 2018 in spiaggia a Jesolo. Gueye è stato condannato con il rito abbreviato che consente di beneficiare di uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna.

Violenza sulla spiaggia

La violenza, stando alla denuncia della ragazzina, sarebbe avvenuta nella spiaggia di piazza Mazzini. I due, che si erano conosciuti quella sera, avevano deciso di raggiungere insieme la spiaggia, come si evince dalle immagini registrate dalle telecamere. Una volta appartati, secondo il racconto della 15enne, Gueye l’avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale. Il 25enne era stato arrestato due giorni dopo a Mestre dalla polizia. In fase di indagini e di processo ha sempre dichiarato che il rapporto sessuale c’era stato ma che la ragazzina era consenziente.

