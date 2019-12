"Visitiamo il Municipio", sabato 14 l'edizione natalizia con Babbo Natale

In occasione del Natale 2019, sabato 14 dicembre, con inizio alle ore 15.00, anche grazie alla collaborazione dei volontari del FAI Giovani Friuli Venezia Giulia, si terrà un'edizione speciale a tema natalizio, coordinato dall'Ufficio Comunicazione - Dipartimento Innovazione e Servizi Generali. Oltre alla consueta visita guidata della Sala del Consiglio, della Galleria dei Sindaci e del Salotto Azzurro, nel Palazzo Municipale, i visitatori saranno accolti da un breve e festoso intrattenimento musicale live (che si svolgerà davanti al Municipio o, in caso di maltempo, in atrio dello stesso) con una presenza partecipata insolita: un attore che impersonerà Babbo Natale/Custode del Palazzo, in abito tradizionale, uscito fuori dalla soffitta per l'occasione, che intratterrà i partecipanti con aneddoti e amenità riferite al Palazzo stesso.

L’iniziativa è stata presentata stamane dall’assessore comunale ai Servizi Generali e alla Comunicazione Lorenzo Giorgi con il direttore Lorenzo Bandelli, la responsabile di P.O. Barbara Borsi, Maurizio Lorber, maestro-guida della visita, Gabriele Centis, direttore della Scuola di Musica 55, Michele Da Col per il FAI e l’attore Maurizio Soldà.

“E’ un momento attesissimo e apprezzato da tanti cittadini e turisti in tutte e tre le edizioni annuali che ha sempre registrato il tutto esaurito – ha evidenziato l’assessore Giorgi . Quest’anno in particolare, i visitatori potranno ammirare dal Palazzo Municipale la bellissima piazza Unità illuminata e addobbata festosamente per il Natale con gli abeti e lo sfondo del mare, oltre all’interessante novità dell’attore ‘sbucato’ dalla soffitta che allieterà ulteriormente l’atmosfera in tema natalizio. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e i numerosi dipendenti – una novantina circa - che si rendono disponibili per questa iniziativa. La Piazza tra l'altro nel pomeriggio sarà protagonista dell'evento del Valzer, cui i visitatori potranno prender parte attiva iscrivendosi per ballare e/o anche ammirando e fotografando i ballerini dall'alto”.

Cesare Dell'Acqua

Al di là dell'occasione festosa l'evento rappresenta un'opportunità per cittadini e turisti di entrare, forse per la prima volta, nella Sala Consiliare accompagnati da esperti cui è affidato il compito di far conoscere e apprezzare l'importanza artistica e il significato della costruzione allegorica della maestosa tela di Cesare Dell'Acqua, “La prosperità commerciale di Trieste”, commissionata dal Municipio all'artista nel 1875. L'opera esalta la città e la sua natura imprenditoriale, centro di scambi e traffici dal nord al Mediterraneo e più lontano ancora fino a toccare l'Estremo Oriente; una comunità attenta alle arti e ai tanti sviluppi della modernità, dai collegamenti ferroviari, alle navi a vapore, al telegrafo. Sui pennoni dei pubblici palazzi sventolano i colori dell'Austria mentre la giovane donna che simboleggia Trieste evoca con le sue vesti le antiche origini romane dell'urbe.

Oltre alla Sala Consiliare i cittadini, percorrendo parte della Galleria dei Sindaci dove sono esposti i ritratti dei podestà e di tutti i primi cittadini, potranno visitare il Salotto Azzurro, sala di rappresentanza destinata alle visite istituzionali. Qui, in particolare, sarà possibile osservare l'olio su tela “Allegoria della navigazione”, dipinto da Hans Makart nel 1878 in occasione dei festeggiamenti per le nozze d'argento dell'Imperatore Francesco Giuseppe e della sua consorte Elisabetta. L'opera che celebra il Lloyd austro-ungarico e la navigazione sul Danubio, venne acquistata dal Museo Revoltella nel 1901. Come Dell'Acqua anche il pittore austriaco sviluppa il tema prescelto ricorrendo a una raffigurazione allegorica. Una messinscena affatto insolita per Makart, uno dei più importanti artisti della seconda metà dell'Ottocento, interprete della Vienna imperiale, pittore dal “grandioso storicismo e dalla superba retorica accademica” (Fernando Mazzocca). Tra i ritratti presenti nella Galleria dei Sindaci è da ricordare quello di Francesco Hermet, uomo di cultura e teatro, giornalista e assicuratore, vicepresidente del consiglio di Trieste dal 1869 al 1879: in questa veste sostenne con forza la realizzazione del dipinto di Dell'Acqua. Il suo ritratto è opera di un altro importante maestro triestino: Eugenio Scomparini.

L'Archivio Generale

Ai visitatori verrà inoltre illustrata una significativa selezione di documenti dell' Archivio Generale. Si tratta di alcuni disegni dedicati alla Sala del Consiglio e al dipinto di Dell'Acqua, tra cui i verbali e la corrispondenza relativi all'opera e i volumi volti a illustrare la Piazza Grande, ora dell'Unità d'Italia.

Come partecipare

Per partecipare è necessario prenotarsi. Le modalità di prenotazione per le visite guidate saranno le seguenti:

- di persona, recandosi presso la postazione mobile dell'Ufficio Comunicazione, che sarà posizionato in Largo Barriera lunedì 9/12/19 dalle ore 16 alle ore 18;

- di persona presso lo sportello URP - sito in Via della Procureria 2/A – mercoledì 11/12/19 dalle ore 10 alle ore 12;

- online, tramite il sistema Eventbrite, a partire dalle ore 15 di mercoledì 11/12/19 fino alle ore 9 di venerdì 13/12/19 (salvo esaurimento anticipato dei posti).

In tutti i casi viene rilasciata una ricevuta attestante la prenotazione con l’indicazione dell'orario della visita.

Ogni partecipante sarà omaggiato, a ricordo della giornata, di una brochure dedicata ai dipinti di Cesare Dell'Acqua e di Hans Makart.

Le visite, tutte in lingua italiana con la possibilità di proporre anche una traduzione in lingua inglese in base alle esigenze, della durata complessiva di circa 45-60 minuti, prevedono la suddivisione dei partecipanti in gruppi (di 70 persone cadauno) secondo la seguente articolazione oraria: ore 15.00 -16.00 I turno ; ore 16.30 -17.30 II turno ; ore 18.00 -19.00 III turno I partecipanti già iscritti, muniti di ricevuta di prenotazione, dovranno presentarsi in Piazza Unità, davanti all'ingresso del Municipio, 15 minuti prima dell'orario di accesso loro assegnato.