Dalla Cina 4000 mascherine per Trieste, il grande cuore di un ex studente del Mib

Walter Yu è un ex studente del Mib di Trieste e ha voluto donare 4000 mascherine al capoluogo di regione. I dispositivi sanitari (di tipo chirurgico) sono certificate CE "in conformità alle normative europee" e sono in viaggio verso la città. A breve tempo dovrebbero arrivare alla Protezione Civile a Trieste presso il comando della Polizia Locale di via Revoltella. Yu si è messo d'accordo con la struttura dove nel 2014 aveva seguito le lezioni del Master in Affari internazionali per "offrire il proprio aiuto" alla città.

Ad esprimere soddisfazione "per questo ammirevole esempio di solidarietà" è stato anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Un gesto definito "importante" e in grado di lanciare "un segnale di grande sensibilità e generosità, di affetto per la nostra città e nel contempo una testimonianza dei crescenti rapporti di amicizia che, a molti e diversi livelli, e non solo per l'aspetto economico, avvicinano sempre più Trieste alla Cina”. Le fasi della donazione sono monitorate dal Mib, dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile.