Da domani il via al ciclo di webinar della IX Pordenone Design Week

Si avvia domani, 14 maggio 2020 alle ore 18, “RISONANZE: UNO SGUARDO SULLE SOCIETÀ POST-VIRUS E L’AGENDA DELL’ONU 2030 SULLA SOSTENIBILITÀ”, il ciclo di 5 webinar sperimentali interattivi della Pordenone Design Week, l’atteso evento annuale in cui le eccellenze internazionali del design incontrano il Campus Universitario di Pordenone e i suoi studenti, le imprese, i consorzi e le Istituzioni, coinvolge tutto il territorio con appuntamenti all’insegna di creatività, divulgazione, innovazione e internazionalizzazione, che quest’anno si è avviata in forma rigorosamente ONLINE e che proseguirà, quando possibile, anche con appuntamenti in presenza.

Il titolo “RISONANZE: UNO SGUARDO SULLE SOCIETÀ POST-VIRUS E L’AGENDA DELL’ONU 2030 SULLA SOSTENIBILITÀ” evidenzia come il ciclo non sia una mera trasposizione su un canale immateriale degli appuntamenti divulgativi previsti inizialmente dal progetto, quando avrebbe dovuto svolgersi in forma fisica, ma una nuova serie di momenti di riflessione. Il termine RISONANZA rimanda infatti a riflessioni su quanto l’impatto dell’emergenza Covid-19 in un dato settore abbia avuto delle ripercussioni sugli altri, come un’onda sonora generata dal movimento delle dita sul bordo di un bicchiere provoca la diffusione del suono dai bicchieri circostanti; l’espressione POST-VIRUS apre all’analisi di quanto il Coronavirus stia spingendo a riportare la dimensione dell’umanità al centro di ogni processo e a far superare la corsa all’innovazione a volte un po’ narcisa e fine a se stessa, tramutandola in un processo di evoluzione e trasformazione dell’oggi più attento a rispettare l’uomo e alla dimensione della funzionalità; infine il vocabolo SOSTENIBILITÀ, che in questo periodo si deve accendere ancora di più di significato nel guidare la progettazione di un futuro in cui il progresso sociale, l’abbattimento delle disuguaglianze, l'utilizzo proprio di fonti energetiche e delle risorse naturali, limitando sempre più i cicli che portano alla produzione di rifiuti inquinanti e valorizzando le produzioni in grado di generare nuovi prodotti con gli scarti della lavorazione di quelli precedenti o il recupero e la trasformazione di altri manufatti, siano i tratti centrali dell’auspicato sviluppo economico.

Ciascun webinar vedrà l’intervento di relatori di alto profilo, tra cui i massimi esperti a livello italiano negli ambiti design, architettura, management, imprenditoria, complessità, e-learning, e sarà strutturato per offrire al pubblico un’esperienza interattiva: ogni incontro si aprirà infatti con un breve filmato di sintesi sul tema in esame, realizzato dagli studenti del Corso di Scienze e Tecnologie Multimediali dell’Università degli Studi di Udine – sede di Pordenone; proseguirà con un dibatto con i relatori ospiti e si chiuderà con l’intervento di uno dei massimi esperti di reti dinamiche in Italia, il prof. Massimo Conte, che redigerà e genererà una memoria visiva delle conferenze attraverso delle mappe grafiche cognitive dinamiche ed interattive con il pubblico degli uditori.

La partecipazione a ciascun webinar è aperta a tutti, gratuita, previa iscrizione obbligatoria (i posti sono limitati) su https://zoom.us/webinar/register/WN_hdpdFDZiQ0Kws0vir2tEiw.

Questo il calendario degli appuntamenti, tutti in partenza alle ore 18.00:

giovedì 14 maggio 2020 “L’AZIENDA DOPO IL VIRUS: SOSTENIBILE, SISTEMICA, SENSIBILE” con: Valerio Pontarolo, Presidente Polo Tecnologico A. Galvani di Pordenone; Francesco Lagonigro, CEO Hidra srl Società Benefit; Michele Campione, Electrolux Innovation Factory; Giuseppe Marinelli, Direttore Pordenone Design Week. Modera Gianfranco Bisaro, tutor conference Michela Silvestrin. RISONANZE con il pubblico: Massimo Conte.

venerdì 15 maggio 2020 “SCENARI DELL’ALIMENTAZIONE: NUOVI RUOLI PER IL DESIGN” con il filmato introduttivo di Ghiani-Trincanato “la cucina del futuro” e gli interventi di: Sonia Massari, Scuola Politecnica di Milano, ISIA Roma Design; Marco Pietrosante, ADI Nazionale - Food & Social Design, ISIA Roma Design; Gabriele Centazzo, Designer, Imprenditore, Segnalazione Compasso d’oro; Furio Suggi Liverani, Senior Director R&D illycaffè S.p.a. Modera Giuseppe Marinelli,, tutor conference Michela Silvestrin. RISONANZE con il pubblico: Massimo Conte.

giovedì 21 maggio 2020 “APPRENDERE: IMPARARE A PENSARE NELL’ERA DELLA COMPLESSITÀ / 1” con il filmato introduttivo di Pasquale Davide Rana “l’aula del futuro” e gli interventi di: Valerio Eletti, Presidente Complexity Education Project; Massimo Conte, Professore, esperto formazione; Enrico Cerni, Scrittore, giornalista, autore. Modera Giuseppe Marinelli, tutor conference: Michela Silvestrin. RISONANZE con il pubblico: Massimo Conte.

venerdì 22 maggio 2020 “APPRENDERE: IMPARARE A PENSARE NELL’ERA DELLA COMPLESSITÀ / 2” con: Antonella Sbrilli, Professoressa e blogger; Piero Dominici, Direttore Scientifico C E P, World Academy Art & Science; Gino Roncaglia, Professore e scrittore, esperto e-learning. Modera Giuseppe Marinelli, tutor conference: Michela Silvestrin. RISONANZE con il pubblico: Massimo Conte.

giovedì 28 maggio 2020 “VENDERE E COMPRARE “OCCHIO, L’ALGORITMO NE SA PIÙ DI TE” con il filmato introduttivo di Elena Del Bianco, “buy experience” e gli interventi di: Marco Olivotto, Polo Tecnologico A. Galvani di Pordenone; Cristian Fiorot, Founder RIVEMO srls; Dante Degl’Innocenti, Socio Datamantic srl Algoritmi per la profilazione. Modera Giuseppe Marinelli, tutor conference: Michela Silvestrin. RISONANZE con il pubblico: Massimo Conte.

“Il ciclo di webinar “RISONANZE: UNO SGUARDO SULLE SOCIETÀ POST-VIRUS E L’AGENDA DELL’ONU 2030 SULLA SOSTENIBILITÀ” ha richiesto uno sforzo di riprogettazione non solo del metodo di realizzazione degli incontri ma un cambiamento dei temi che si andavano a indagare – ha dichiarato Giuseppe Marinelli, Direttore della Pordenone Design Week – Da sempre la filosofia della Pordenone Design Week intende la complessità come il “saper riparare un aereo in volo” e mai come oggi questo è diventato “reale”: i modelli cui eravamo abituati fino a gennaio stanno scomparendo e ci spingono a dover accettare nuove sfide all’insegna dell’incertezza e del cambiamento, al ridisegnare processi e progetti, al modificare il nostro rapporto con gli spazi e con il tempo, a reinventare i nostri ecosistemi. Sfide che cercheremo di approfondire in ogni webinar, grazie ai punti di vista di manager, consulenti, designer, architetti, imprenditori di vari settori, amplificando la fase di ascolto, per raccogliere il maggior numero spunti e suggerimenti utili a direzionare lo sguardo, il pensiero, l’apprendimento e poi le azioni”.

La Pordenone Design Week, l’atteso evento annuale in cui le eccellenze internazionali del design incontrano il Campus Universitario di Pordenone e i suoi studenti, le imprese, i consorzi e le Istituzioni, coinvolge tutto il territorio con appuntamenti all’insegna di creatività, divulgazione, innovazione e internazionalizzazione. Questa nona edizione – che rappresenta il kick-off di un ambizioso progetto triennale di studio, ricerca e applicazione scientifica del design, approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - viene svolta quasi integralmente online (10 workshop, 8 webinar, mostra virtuale sulla sostenibilità), per proseguire, ove possibile entro l’anno, con gli appuntamenti in presenza. Anche con questa nuova formula, quindi, ribadisce il suo ruolo di momento accreditato per il dibatto sul Design Contemporaneo e il suo ruolo nelle complesse sfide del futuro, e dedica la sua riflessione alla sperimentazione tra “Utopia e Bellezza”, con l’intenzione di mandare un segnale di speranza e ottimismo che, grazie al web, potrà varcare i confini abituali della manifestazione.

La Pordenone Design Week è organizzata dal Consorzio Universitario di Pordenone, l’ISIA Roma Design – Corso decentrato di Pordenone, Confindustria Alto Adriatico e dall’ Associazione Culturale Pordenone Design. L’evento gode del sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, BCC Pordenonese e Monsile, Europe Direct Pordenone, Fondazione Friuli.

Per ulteriori informazioni, il programma completo e gli aggiornamenti Web: www.pordenonedesignweek.it Facebook: www.facebook.com/pordenonedesignweek Instagram: @pordenonedesignweek Twitter: @PNDesignWeek Youtube: canale Pordenone Design Week Hashtag: #pordenonedesignweek #pdw