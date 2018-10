Il Sunday Times racconta un weekend a Trieste

Il nome di Trieste torna a farsi sentire fra le pagine delle testate internazionali. Questa volta l’abbiamo trovata tra le pagine del Times in un bellissimo articolo che racconta un weekend nella nostra città.

Il Teatro romano, il Castello di San Giusto e quello di Miramare sono solo alcune delle mete che la giornalista Julia Buckley ha scelto per raccontare gli angoli più belli di Trieste.

“La Vienna sul mare”, è così che viene denominata, è definita "luccicante come un fuoco fatuo sul versante slavo dell'Adriatico", una città "dall'architettura grandiosa". Non mancano i riferimenti alla Slovenia, alla Croazia e all'Impero austro-ungarico.

Tra i locali che hanno conquistato Julia ci sono il Caffè degli Specchi, SaluMare e Viva per il venerdì sera, la Taverna Sapori Greci e l'Osteria da Marino per il sabato e il Caffè Tommaseo e il Caffè San Marco per la domenica.